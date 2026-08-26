Southern Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Southern Energy präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Southern Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 4,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at