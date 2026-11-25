Southern Energy hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,5 Millionen CAD – eine Minderung von 27,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,8 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at