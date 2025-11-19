|
19.11.2025 06:31:28
Southern Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Southern Energy hat am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,8 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Southern Energy einen Umsatz von 3,8 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
