Southern First Bancshares: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Southern First Bancshares lud am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Southern First Bancshares 61,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at