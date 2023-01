Southern First Bancshares: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Southern First Bancshares veröffentlichte am 24.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,680 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 25,8 Millionen USD, gegenüber 26,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,37 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,61 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,85 USD je Aktie vermeldet.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 4,00 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 110,09 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at