Southern First Bancshares hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Southern First Bancshares gab am 22.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 57,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 53,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Southern First Bancshares hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,91 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 224,62 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 213,32 Millionen USD im Vorjahr.

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
