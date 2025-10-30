Southern First Bancshares präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Southern First Bancshares hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Southern First Bancshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 54,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at