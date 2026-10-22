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22.10.2026 06:31:29
Southern First Bancshares: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Southern First Bancshares hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 1,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Southern First Bancshares 1,07 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 63,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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