Southern ITS International hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Umsatzseitig standen 0,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Southern ITS International 0,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at