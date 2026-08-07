Southern Latex präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Southern Latex hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Southern Latex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at