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09.11.2026 06:31:29
Southern Magnesium Chemicals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Southern Magnesium Chemicals hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 INR. Im Vorjahresviertel hatte Southern Magnesium Chemicals 0,690 INR je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 2,9 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 82,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Southern Magnesium Chemicals 16,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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