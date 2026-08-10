Southern Magnesium Chemicals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Southern Magnesium Chemicals hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,67 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,330 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at