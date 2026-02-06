Southern Magnesium Chemicals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Southern Magnesium Chemicals präsentierte am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 INR gegenüber 1,16 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Southern Magnesium Chemicals mit einem Umsatz von insgesamt 5,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 66,53 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at