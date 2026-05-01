Southern Michigan Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Southern Michigan Bancorp hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 24,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at