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29.07.2026 13:27:34
Southern Michigan Bancorp Inc. Announces Retreat In Q2 Income
(RTTNews) - Southern Michigan Bancorp Inc. (SOMC.OB) revealed a profit for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $3.09 million, or $0.66 per share. This compares with $3.24 million, or $0.70 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.0% to $16.19 million from $14.45 million last year.
Southern Michigan Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.09 Mln. vs. $3.24 Mln. last year. -EPS: $0.66 vs. $0.70 last year. -Revenue: $16.19 Mln vs. $14.45 Mln last year.
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