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28.10.2026 13:11:20
Southern Michigan Bancorp Inc. Bottom Line Advances In Q3
(RTTNews) - Southern Michigan Bancorp Inc. (SOMC.OB) announced a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $3.274 million, or $0.70 per share. This compares with $3.019 million, or $0.65 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.6% to $15.97 million from $14.70 million last year.
Southern Michigan Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.274 Mln. vs. $3.019 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $0.65 last year. -Revenue: $15.97 Mln vs. $14.70 Mln last year.
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