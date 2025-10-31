Southern Michigan Bancorp: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Southern Michigan Bancorp hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 USD gegenüber 0,570 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at