Southern Michigan Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Southern Michigan Bancorp hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Southern Michigan Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,650 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Southern Michigan Bancorp 24,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at