Southern Michigan Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Southern Michigan Bancorp hat sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 21,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Southern Michigan Bancorp ein EPS von 2,28 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 93,17 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Southern Michigan Bancorp einen Umsatz von 84,61 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at