Southern Michigan Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Southern Michigan Bancorp hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 23,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Southern Michigan Bancorp 23,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at