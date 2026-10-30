Southern Missouri Bancorp Aktie

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WKN: 923557 / ISIN: US8433801060

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30.10.2026 03:15:02

Southern Missouri Bancorp: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its first quarter of fiscal 2027 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Southern Missouri Bancorp (NASDAQ:SMBC) announced diluted earnings per share of $1.73. For bank investors, steady deposit growth and healthy farm crop yields protect net interest margin, the profit spread earned between loan returns and deposit costs.

Three things management said stand out.

Agriculture represents 12% of the overall loan portfolio, so farmer cash flows directly shape credit risk. Favorable harvest weather and crop yields that exceeded spring underwriting assumptions helped farm clients offset rising fuel and fertilizer expenses.

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