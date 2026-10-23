Southern Missouri Bancorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Southern Missouri Bancorp hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Southern Missouri Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 82,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 79,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at