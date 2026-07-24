Southern Missouri Bancorp präsentierte Quartalsergebnisse

Southern Missouri Bancorp gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80,1 Millionen USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,43 USD beziffert. Im Vorjahr waren 5,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 316,54 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 305,25 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at