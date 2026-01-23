Southern Missouri Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Southern Missouri Bancorp gab am 21.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 79,0 Millionen USD – ein Plus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Southern Missouri Bancorp 76,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at