Southern Missouri Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Southern Missouri Bancorp veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,39 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 77,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at