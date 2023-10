Southern National Bancorp of Virginia gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Southern National Bancorp of Virginia hat am 27.10.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,320 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 35,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at