Southern National Bancorp of Virginia gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Southern National Bancorp of Virginia veröffentlichte am 26.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,350 USD gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,28 Prozent auf 39,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,930 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 150,45 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 125,82 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,833 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 142,49 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at