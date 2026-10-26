Southern National Bancorp of Virginia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Southern National Bancorp of Virginia stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Southern National Bancorp of Virginia 0,280 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 72,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 63,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at