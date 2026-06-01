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01.06.2026 06:31:29
Southern Online Bio Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Southern Online Bio Technologies präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,63 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,180 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 243,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 246,7 Millionen INR umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,750 INR gegenüber -0,250 INR im Vorjahr verkündet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Southern Online Bio Technologies 955,72 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 35,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,47 Milliarden INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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