Southern Petrochemicals Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Southern Petrochemicals Industries hat am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,45 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,960 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 5,84 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,54 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,39 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Southern Petrochemicals Industries ein EPS von 7,64 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 548,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 29,56 Milliarden INR, während im Vorjahr 4,56 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at