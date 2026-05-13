Southern Province Cement: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Southern Province Cement lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Southern Province Cement 0,190 SAR je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 203,0 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Southern Province Cement 219,6 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at