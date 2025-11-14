|
14.11.2025 06:31:28
Southern Province Cement: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Southern Province Cement hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,01 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Southern Province Cement 0,380 SAR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Southern Province Cement im vergangenen Quartal 219,0 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Southern Province Cement 232,5 Millionen SAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at

