Southern Province Cement zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Southern Province Cement präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,17 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 201,0 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Southern Province Cement einen Umsatz von 195,0 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at