Southern Publishing and Media: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Southern Publishing and Media äußerte sich am 24.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,450 CNY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent auf 2,50 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,31 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at