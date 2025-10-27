Southern Publishing and Media: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Southern Publishing and Media hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Southern Publishing and Media 0,260 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,82 Prozent zurück. Hier wurden 2,31 Milliarden CNY gegenüber 2,45 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at