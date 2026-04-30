Southern Publishing and Media: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Southern Publishing and Media hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,34 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,360 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,97 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,11 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at