Southern Aktie

Southern für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852523 / ISIN: US8425871071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.02.2026 08:00:54

Southern Water admits 18-year meter mix-up - but insists we owe it more

It kept on billing us for a neighbouring house’s supply although I live alone at my grandmother’s homeI’m currently renting my grandmother’s house while she is in a care home with dementia.Soon after I moved in, I was hit with a £614 quarterly water bill from Southern Water. I was already paying £62 a month in direct debits but was apparently falling short. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Southern Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Southern Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche