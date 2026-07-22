Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
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22.07.2026 14:17:01
Southern Water and ex-CEO face criminal charges over wastewater tests
Matthew Wright among four former employees facing allegations over rigging wastewater test resultsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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22.07.26
|S&P 500-Wert Southern-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Southern von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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22.07.26
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15.07.26
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08.07.26
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01.07.26
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17.06.26
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Analysen zu Southern Co.
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