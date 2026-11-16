Southgobi Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Southgobi Resources veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,08 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Southgobi Resources -0,030 CAD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 333,5 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Southgobi Resources 204,9 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at