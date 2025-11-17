|
17.11.2025 06:31:29
Southgobi Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Southgobi Resources stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Southgobi Resources vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,53 Prozent auf 205,0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
