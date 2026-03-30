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30.03.2026 06:31:29

Southgobi Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Southgobi Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,53 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,340 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Southgobi Resources mit einem Umsatz von insgesamt 239,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 244,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,88 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,800 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,430 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 836,72 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 675,91 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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