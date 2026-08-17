Southgobi Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Southgobi Resources hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,27 Prozent auf 293,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 215,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at