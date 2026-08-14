Southland öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Southland äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 113,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 47,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 215,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at