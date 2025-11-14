Southland: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Southland äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,39 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 213,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Southland 173,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at