Southland stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Southland hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,01 Prozent auf 172,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 239,5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at