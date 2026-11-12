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12.11.2026 06:31:28
Southport Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse
Southport Acquisition A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Southport Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,250 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 159,0 Millionen USD gegenüber 76,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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