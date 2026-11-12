Southport Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Southport Acquisition A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Southport Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,250 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 159,0 Millionen USD gegenüber 76,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at