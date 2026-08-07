Southport Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Southport Acquisition A hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD gegenüber -0,270 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at