Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
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21.11.2026 22:53:09
Southside Bancshares: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Southside Bancshares (NYSE:SBSI) announced net income of $28 million. Expanding lending yields and disciplined deposit pricing continue to cushion bank profitability across Texas metro growth markets.
Three key takeaways from management's comments stand out for long-term investors.
Commercial real estate payoffs offset new loan production during the third quarter. Management slowed its full-year loan growth outlook to low to mid single digits to account for ongoing property paydowns.
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