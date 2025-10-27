Southside Bancshares hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Southside Bancshares lud am 24.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,680 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,91 Prozent auf 89,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 113,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at