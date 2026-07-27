Southside Bancshares öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Southside Bancshares hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,90 USD. Im letzten Jahr hatte Southside Bancshares einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Southside Bancshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 117,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 110,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at